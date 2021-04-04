Скорая помощь доставила в больницу акробата, упавшего с качелей в цирке на Фонтанке

Скорая помощь доставила в больницу акробата, упавшего с качелей в цирке на Фонтанке
Врачи сделали снимки и отпустили акробата домой. Фото: скриншот Instagram

В субботу, 3 апреля, в цирке на Фонтанке произошел несчастный случай. В больницу доставили акробата, упавшего с качелей.

Как сообщили в пресс-службе цирка, один из акробатов травмировался во время выполнения очередного трюка. Артист упал после выполнения сальто на встречных качелях. Мужчина потепял сознание, сотрудники цирка унесли его на носилках за кулисы.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу. Врачи сделали снимки и отпустили акробата домой. Серьезных травм он не получил и уже готов вернуться к работе.

«Артисты уже радуют зрителей своим выступлением! Желаем удачи отважным героям манежа!», — добавили в учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начаты поиски мужчины, на спор прыгнувшего в Неву с Дворцовой набережной. Пловец, по словам свидетелей, ушел под воду.

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