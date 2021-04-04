В жилом доме на проспекте Ветеранов лопнул мусоропровод. На месте работают спасатели

В жилом доме на проспекте Ветеранов произошел хлопок.

Инцидент произошел вечером 4 апреля на лестничной площадке девятого этажа в доме № 87, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, от температуры лопнул мусоропровод. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, раздался громкий звук на лестничной площадке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия прибыли спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели ликвидировали пожар в здании на Галерной улице. Огонь охватил помещение площадью 14 квадратных метров в доме №7.