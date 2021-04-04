Нетрезвая женщина на Ford врезалась в поребрик на Ленинском проспекте

Вечером 4 апреля на Ленинском проспекте произошло ДТП с пьяной женщиной за рулем.

По словам очевидцев, Ford влетел в поребрик разделительной полосы так, что автомобиль сильно подбросило, а в салоне сработали подушки безопасности. Рядом с местом происшествия оказался мужчина. Он поспешил на помощью и сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию. За рулем находилась женщина в нетрезвом состоянии, сообщает «Мегаполис». При этом автоледи категорически не хотела вызывать инспекторов.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и оформили протокол в присутствии понятых. Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования.

Виновнице ДТП грозит штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД произошло серьезное ДТП с участием грузовика и автомобиля. Второй транспорт в результате удара превратился в груду металла. По словам очевидцев, парень на легковушке влетел в грузовик дорожников на 32-м километре внутренней стороны КАД, перед съездом на улицу Руставели.