Отобравший самокат у петербургского школьника мужчина стал фигурантом уголовного дела

В Красносельском районе Петербурга разыскивают мужчину, отобравшего самокат у школьника.

Преступный инцидент произошел 4 апреля у дома №29 по улице Освобождения. В отдел полиции обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина отобрал у ее 10-летнего сына самокат, стоимостью 3,3 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по словам мальчика, мужчина был в грязной одежде и выглядел крайне неопрятно.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании похитителя городских самокатов, обокравшего городские компании на 109 тыс. рублей.