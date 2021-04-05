Отобравший самокат у петербургского школьника мужчина стал фигурантом уголовного дела

Отобравший самокат у петербургского школьника мужчина стал фигурантом уголовного дела
Мужчина отобрал самокат у мальчика. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга разыскивают мужчину, отобравшего самокат у школьника.

Преступный инцидент произошел 4 апреля у дома №29 по улице Освобождения. В отдел полиции обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина отобрал у ее 10-летнего сына самокат, стоимостью 3,3 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по словам мальчика, мужчина был в грязной одежде и выглядел крайне неопрятно.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании похитителя городских самокатов, обокравшего городские компании на 109 тыс. рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель «ВАЗа» погиб после встречи с уборочной машиной на КАД, ...
Kia сложилась о троллейбус у Гостиного двора: смертельный Невский чуть не ...
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 12,5 тысяч человек
В Кингисеппе возбудили уголовное дело: мужчина ранил ребенка на детской площадке
Отобравший самокат у петербургского школьника мужчина стал фигурантом ...
В Петербурге отменили показы фестиваля документального кино ...
С 5 по 12 апреля на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе ...
Вакцинация в Пулково и рост смертности – новое о коронавирусе в Петербурге