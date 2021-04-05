Расчлените жены на Художников суд отправили в психдиспансер

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Николая Тихонова, который в 2020 году расчленил жену.

Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля. От уголовной ответственности мужчину освободили.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, горожанина отправили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Все произошло в квартире дома №15/1 по проспекту Художников. Следствие считает, что в ночь на 27 июля между супругами произошла бытовая ссора (убитая хотела развестись с мужем и забрать ребенка). В ходе конфликта Тихонов схватился за топор и пять раз ударил жену по голове. После он отрубил ей руки, ноги и голову. Туловище он выкинул в окно, а остальные части тела спрятал в чемодан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, расчленивший жену на проспекте Художников, планировал закопать останки в лесу, а также пытался смыть кровь в квартире.