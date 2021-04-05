Эксперт оценил идею новых дорожных знаков для борьбы с превышением скорости

В России начали тестировать новые динамические дорожные знаки и контрольные комплексы с камерами. Предполагается, что они будут способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях.

Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость, например в непогоду, на дорогах устанавливают стационарные дорожные знаки. При этом нарушение рекомендации не влечет за собой штраф.

Теперь для того, чтобы заставить водителей снижать скорость при сложных погодных условиях, разработали технологию с динамическими дорожными знаками и комплекс фиксации.

Новые знаки позволят корректировать ограничения в зависимости от изменений погоды. Фиксировать нарушение хотят тремя дорожными камерами.

Как отметил председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в разговоре с Gazeta.SPb, такую технологию уже используют во многих странах Европы, в том числе и в соседствующей с Петербургом Финляндии.

«На наших скоростных трассах в Москве и Петербурге подобная система уже работает. На дорогах установлены табло, на которых меняется информация об ограничении скорости в зависимости от погодных условий. Технологию, несомненно, надо развивать. То, что будет способствовать безопасности дорожного движения, только приветствуется», — заметил он.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД.