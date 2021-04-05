Расчленившего жену топором петербуржца освободили от уголовной ответственности и отправили в психушку на принудительное лечение

Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности мужчину, который убил и расчленил жену топором. Его отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Известно, что Николай Тихонов 27 июля 2020 года убил топором свою жену, ударив, при этом, не менее пяти раз.
Трагедия произошла в квартире по адресу проспект Художников дом 15/1.
Мужчина хотел спрятать следы преступления.
Для этого он смыл кровь, которая была в квартире, а затем расчленил труп, чтобы после увезти останки жертвы в лес.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
5 апреля суд направил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа, за ним будет вестись интенсивное наблюдение.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери. По словам задержанного, он нашел мать умершей, а тело ее расчленил.