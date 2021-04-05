Расчленившего жену топором петербуржца освободили от уголовной ответственности и отправили в психушку на принудительное лечение

В день преступления Тихонова задержали и предъявили ему обвинение. Он полностью признал вину. Суд арестовал Тихонова.Фото: pixabay.com

В день преступления Тихонова задержали и предъявили ему обвинение. Он полностью признал вину. Суд арестовал Тихонова.Фото: pixabay.com

Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности мужчину, который убил и расчленил жену топором. Его отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что Николай Тихонов 27 июля 2020 года убил топором свою жену, ударив, при этом, не менее пяти раз.

Трагедия произошла в квартире по адресу проспект Художников дом 15/1.

Мужчина хотел спрятать следы преступления.

Для этого он смыл кровь, которая была в квартире, а затем расчленил труп, чтобы после увезти останки жертвы в лес.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

5 апреля суд направил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа, за ним будет вестись интенсивное наблюдение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери. По словам задержанного, он нашел мать умершей, а тело ее расчленил.