В Ленобласти исчезли два брата-рыбака

В Ленобласти исчезли два брата-рыбака
Мужчины уехали еще несколько дней назад. Фото: скриншот "Лиза Алерт"

Мужчины отправились ловить рыбу в начале апреля и перестали выходить на связь.

В Ломоносовском районе разыскивают двух мужчин, которые поехали на рыбалку в Лебяжье и после этого перестали выходить на связь. Об этом пишет 47news, ссылаясь на правоохранительные органы.

Супруга рыбака обратилась в полицию, заявив, что он уехал в начале апреля и на протяжении нескольких дней не объявляется. Мужчина отправился на рыбалку в сторону озера Лубенское вместе со своим братом. Они перестали реагировать на звонки в первый же день.

Известно, что один рыбак – седовласый мужчина среднего роста с серыми глазами, а другой – светловолосый и усатый. Их разыскивают полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ладоге под лед провалилась машина с рыбаками: мужчины ждут спасателей.

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