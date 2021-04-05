В Петербурге выставили на торги имущество киностудии им. Горького

Начальная цена участков составляет 475 миллионов рублей.
В Санкт-Петербург хотят продать имущественный комплекс студии научно-популярных фильмов «Леннаучфильм». Речь идет о двух смежных участках на Мельничной улице и расположенных на них зданиях. Начальная цена составляет 475 миллионов рублей.
Соответствующая информация появилась на сайте Российского аукционного дома. Подать заявку для участия в торгах можно в течение месяца, они состоятся 13 мая.
В объявлении сказано, что здания можно использовать для арендного и гостиничного бизнеса. Также их можно было бы снести и построить торговый центр или жилые дома – если удастся получить соответствующее разрешение. Напоминаем, что в последний раз здания пытались продать в 2019 году, но тогда покупателя так и не нашли.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава «Ленфильма» рассказал, что студия погасила больше 70% долгов.