Стало известно о смерти спортивного комментатора Владимира Гендлина

Комментатор скончался в возрасте 84 лет. Фото: Pixabay

Комментатор скончался в возрасте 84 лет. Фото: Pixabay

Он скончался в возрасте 84 лет.

Спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе Федерации бокса России.

Известно, что перед смертью Гендлин заразился коронавирусом, заболевание дало осложнение в виде пневмонии. Также в последнее время спортивный комментатор жаловался на различные проблемы со здоровьем, а в марте перенес обширный инфаркт.

Напоминаем, что Гендлин известен как человек, который специализировался на трансляциях профессионального бокса. За свою карьеру он успел стать двукратным лауреатом премии ТЭФИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса из «Улицы разбитых фонарей» умерла из-за коронавируса. Известно, что Жернакова скончалась 28 марта, прощание с ней состоялось 31 марта в морге Мариинской