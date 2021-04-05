Россиянки не принимали участие в обнаженной съемке в Дубае

При этом организатором фотосессии является мужчина из России.

В Дубае задержали 12 девушек за участие в обнаженной съемке на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Среди них нет ни одной россиянки, но по делу проходит россиянин – организатор фотосессии. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальные сети выложили видео, на котором обнаженные модели позируют на фоне Дубай. Это стало причиной для задержания участниц фотосессии – сначала СМИ писали о 40 задержанных, затем стало известно о 12 девушках. Каждой модели может грозить до шести месяцев тюрьмы, а организатору съемки – до полутора лет. Так как сейчас наступает священный для мусульман месяц Рамадан, их могут помиловать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель Маша Вебер объяснила, как оказалась на отдыхе с Тимати. Она призвала не распускать слухи насчет ее отношений с рэпером.