Петербуржцам расскажут об объектах культурного наследия в периферийных районах города

Петербуржцам расскажут об объектах культурного наследия в периферийных районах города
Усадьба Жерновка, считают власти, может быть интересна петербуржцам и гостям города. Фото: КГИОП

Власти расскажут об интересных местах города, которые незаслуженно обделены вниманием со стороны общественности.

В Санкт-Петербурге стартует проект «Наследие окраин», в рамках которого петербуржцам и гостям города собираются рассказывать об объектах культурного наследия, находящихся в периферийных районах города. В связи с этим запланированы выставки, лекции и экскурсии. Благодаря этому люди получше узнают Северную столицу, уверены авторы проекта. Об этом 5 апреля сообщается на сайте КГИОП.

Для начала планируют подробнее изучить Красногвардейский район, где находится, например, усадьба «Жерновка» или храм Илии Пророка.

«Этим проектом КГИОП хочет привлечь внимание жителей города к наследию районов, удалённых от центра, местам проведения досуга. Также проект может увеличить туристическую привлекательность районов, находящихся вблизи или далеко за пределами центральной части города»,

— говорится на сайте ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж вернет деньги за отмененные экскурсии в 2020 году.

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