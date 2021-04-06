В Пушкине женщины представились социальными помощниками и обокрали пенсионера

5 апреля в 15:36 в в полицию обратился мужчина 1932 года рождения с заявлением, что 5 апреля около 11:30 в его квартиру, позвонив, вошли две неизвестные женщины, которые под предлогом оказания социальной помощи и замены денежных средств, из кармана куртки похитили 80 000 рублей.

Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Приметы преступниц составлены. Одна женщина ростом 170-175 см, была одета в пальто черного цвета; вторая ростом 160-165 см, плотного телосложения, одета тоже в пальто черного цвета. Ориентировка направлена в территориальные подразделения. Сотрудниками полиции изъято: следы обуви, следы пальцев рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей.