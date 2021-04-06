В Тосненском районе мужчина разбился с балкона

В Тосненском районе мужчина разбился с балкона
В Тосненском районе мужчина разбился с балкона. Фото: Baltphoto

В Тосненском районе мужчина подозревается в причинение смерти по неосторожности

6 марта 2021 года у дома по Ладожскому бульвару в посёлке Тельмана Тосненского района обнаружено тело 28-летнего мужчины с повреждениями характерными при падении с высоты.

Следственным отделом была организована доследственная проверка. В ходе проверки, следователь получил чистосердечное признание от подозреваемого 47-летнего мужчины.

По версии следствия, 6 марта 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на 9 этаже балкона многоквартирного дома по Ладожскому бульвару, в ходе конфликта оттолкнул от себя 28-летнего мужчину. В результате потерпевший потерял равновесие и выпал с балкона 9 этажа.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские установили еще двух пенсионерок, ставших жертвами коммивояжеров-мошенников.

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