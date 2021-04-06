Полицейские установили еще двух пенсионерок, ставших жертвами коммивояжеров-мошенников

Полицейские установили еще двух пенсионерок, ставших жертвами коммивояжеров-мошенников. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские установили еще двух пенсионерок, ставших жертвами коммивояжеров-мошенников. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщалось ранее в Gazeta.Spb.ru сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Всеволожскому району задержали двух представителей кочевого народа, 23 и 24 лет, которые промышляли мошенническими действиями в отношении пожилых жителей Ленинградской области.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудники угрозыска совместно с коллегами из ОМВД России по г. Сосновый Бор установили причастность злоумышленников еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в конце июня прошлого года.

По стандартной схеме с продажей постельного белья коммивояжеры сначала пришли в квартиру 73-летней жительницы г. Сосновый Бор, а после в квартиру другой 83-летней местной жительницы, проживающей неподалеку.

Введя пенсионерок в заблуждение, злоумышленники похитили принадлежащие им денежные средства и ювелирные изделия, причинив ущерб на сумму 22 100 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция продолжает мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что pадержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском.