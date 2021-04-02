Задержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском

Задержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском
Задержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

1 апреля сотрудники полиции задержали двух представителей кочевого народа, 23 и 24 лет. Приехав из Краснодарского края, злоумышленники стали зарабатывать в Санкт-Петербурге продажей постельного белья, осуществляя поквартирный обход потенциальных покупателей.

Задержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В качестве клиентов мужчины выбирали преимущественно пенсионеров. Так, 28 марта они пришли в квартиру к 86-летней жительнице поселка Кузьмоловский во Всеволожском районе, откуда похитили два золотых кольца стоимостью 50 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Задержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Кроме того, оперативники установили причастность задержанных к еще одному преступлению в отношении 82-летней пенсионерки из Волосово. Придя к ней в квартиру, коммивояжеры, злоупотребив доверием пожилой женщины, украли три хрустальные вазы за 14 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержана подозреваемая в кражах пенсии в отделении почты на Школьной

Всеволожский район кража кузьмоловский ленобласть полиция


 

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