В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Фото: kremlin.ru

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Фото: kremlin.ru

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают вернуть индексацию с следующего года. Они считают, ее отмена плохо отразилась на материальном положении пенсионеров и привела к снижению покупательной способности россиян.

Если закон примут, расходы Пенсионного фонда в следующем году составят около 400 миллиардов рублей.

Закон об отмене индексации действует в России с 2016 года. В Правительстве РФ не раз предлагали вернуть эту опцию.

В конце прошлого года на пресс-конференции президент отметил, что возвращение индексации возможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал закон о гаражной амнистии с 1 сентября.