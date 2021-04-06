Выручка социальной сети «ВКонтакте» составила 8 млрд рублей за 2020 год

В прошлом году доход ООО «Вконтакте» после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет составил 7 млрд 948 млн рублей. Об этом сообщает АБН.

В начале весны «Вконтакте» отчиталась перед Mail.ru Group и объяснила, что доход компании увеличился на 14,9% и достиг 25,4 млрд рублей — это если сравнивать с 2020 годом.

Согласно информации исследовательской компании, в первый зимний месяц численность пользователей ВКонтакте в

Российской Федерации выросла на 4,5% год к году и составила 73,4 млн человек. При этом, каждый день аудитория увеличивалась на 2,2%.

В компании отмечают, что увеличение численности пользователей идет очень быстро, даже гораздо динамичнее, чем рост аудитории на других русскоязычных сайтах Интернета.

Пользователи «ВКонтакте» активно делают электронные покупки или продажи онлайн, а также пользуются услугами для бизнеса.

«ВКонтакте» также сообщает, что новая платформа VK Donut, появившаяся в середине 2020 года, созданная для того, чтобы получать доход с авторских проектов, сумела принести создателям контента в общей сложности свыше 25 млн рублей.

Отмечается, что количество платящих подписчиков ежемесячно увеличивается на 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор замедлил работу Twitter и ждет реакцию от социальной сети.