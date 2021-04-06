Пожар на складе с полиэтиленом на Репищева тушили почти 50 спасателей

Склад с полиэтиленом загорелся сегодня около полудня в Приморском районе Петербурга. С огнем боролись почти 50 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 6 апреля, в доме №14 на улице Репищева. В здании размером 20 на 200 метров с пристройкой 7 на 7 метров загорелась обстановка на площади 40 «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, с огнем боролись14 пожарных расчетов и 49 человек личного состава. Ранг пожара повысили до №1-БИС.

К 13:08 пожар ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволжском районе в пожаре погибли женщина и мужчина. Начата доследственная проверка.