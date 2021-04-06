Грузовик не вошел в поворот и перевернулся на Типанова

На улице Типанова в Петербурге произошло ДТП с участием «перевертыша». На колесах не устоял грузовик.

Авария случилась сегодня утром, 6 апреля. Кадры с места происшествия автомобилисты опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, грузовик не справился с поворотом и завалился на бок. Мусор высыпался на проезжую часть, но, к счастью, не спровоцировал новых аварий.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уснувший таксист устроил массовое ДТП на КАД.