В Америке впервые подключили мозг человека к компьютеру по беспроводной связи BCI

Американские исследователи из группы «BrainGate» заявили об удачном эксперименте беспроводного интерфейса системы BCI, применяющегося для лечения людей с церебральным параличом.

Ученые из Соединенных Штатов Америки благополучно опробовали систему связи «мозг-компьютер» через беспроводную сеть.

Раньше для того, чтобы установить эту связь, необходимо было подводить провода. Как известно, это в определенной степени сдерживало возможности людей с церебральным параличом.

Так, новой системой воспользовались два пациента, и она зафиксировала хорошие результаты.

«Мозг-компьютер» через беспроводную сеть дает возможность проходить лечение у себя дома, где, как известно и стены лечат, а не в больнице.

Ученый Браунского университета рассказал, что беспроводная система работает так же хорошо, как и проводная.

Исследователь отмечает, что раньше возможно было подключение лишь с использованием проводом и долгое время это было золотым стандартом. Теперь же, по словам эксперта, пациент «свободен». То есть может находиться у себя дома.

Технология работы BCI заключается в том, что используется 40-граммовый передатчик. Фиксируется он на голове пациента и подключают к электродам в моторной коре мозга.

При этом порт остается тот же, который используется текущей версией системы с проводами.

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