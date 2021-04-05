Ученые обнаружили особый ген у якутских коров, позволяющий выживать в мороз

На севере Азии в Сибирском регионе ученые выявили у якутских коров особенный ген, который дает возможность животным переживать сильнейшие морозы. Об этом сообщается в издании «Molecular Biology and Evolution».

Исследование ученых показало, что умение якутских коров подстраиваться под очень низкие температурные условия в Сибири связано с их генетической особенностью.

Напомним, что якутские коровы обитают в северных широтах, а также, за Полярным кругом.

Специфичная черта этих животных это то, что они могут хорошо себя чувствовать и при -40 градусах, а то и ниже.

В результате научной работы установили, что якутские коровы отделились от общего предка европейских пород крупного рогатого скота около пяти тысяч лет назад.

В связи с этим, в условиях Крайнего Севера у них сформировался свой генофонд.

Также, в геноме якутских коров было определено множество генетических вариантов, которые есть и в геномах пород из Африки и Азии, но при этом их не существует у европейских пород.

Стоит заметить интересное отличие якутских коров, они могут впадать в оцепенение на морозе.

Однако у других пород такой особенности не наблюдается. Ученые считают, что все это приведет к выведению новых пород.

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