Ученые объяснили, почему опасно пить горячий чай

Ученые рассказали, почему опасно пить горячий чай.
На протяжении нескольких лет ученые наблюдали за 500 тысячами человек, которые часто пили чай температурой выше 65°C. Исследование показало, что такая привычка повышает шанс на развитие рака пищевода, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.
По словам специалиста в области гастроэнтерологии профессора Ведата Герала, в силу частого употребления чая и горячих напитков рак пищевода наблюдается очень часто.
При этом употребление сигарет и алкоголя еще больше увеличивает риск развития рака.
Рекомендуется не пить тот чай, кружку с которым нельзя взять в руку. Лучше подождать пару минут пока напиток остынет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Канады определили способ определить подлинность кофейных напитков. Производители зачастую смешивают арабику (дорогой сорт кофе) и робусту (дешевый сорт кофе), чтобы получить оптимальную стоимость конечного продукта.