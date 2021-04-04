Ученые объяснили, почему опасно пить горячий чай

Ученые объяснили, почему опасно пить горячий чай
Рекомендуется не пить тот чай, кружку с которым нельзя взять в руку. Фото: pixabay

Ученые рассказали, почему опасно пить горячий чай.

На протяжении нескольких лет ученые наблюдали за 500 тысячами человек, которые часто пили чай температурой выше 65°C. Исследование показало, что такая привычка повышает шанс на развитие рака пищевода, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

По словам специалиста в области гастроэнтерологии профессора Ведата Герала, в силу частого употребления чая и горячих напитков рак пищевода наблюдается очень часто.

При этом употребление сигарет и алкоголя еще больше увеличивает риск развития рака.

Рекомендуется не пить тот чай, кружку с которым нельзя взять в руку. Лучше подождать пару минут пока напиток остынет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Канады определили способ определить подлинность кофейных напитков. Производители зачастую смешивают арабику (дорогой сорт кофе) и робусту (дешевый сорт кофе), чтобы получить оптимальную стоимость конечного продукта.

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