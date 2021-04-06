Пожары в многоэтажках Петербурга и Ленобласти: правила спасения людей и тушения огня

Утром 6 апреля спасатели Ленинградской области ликвидировали возгорание на 10-м и 11-м этажах 12-этажного дома в Кудрово. Пожарным также пришлось спасать из огня жильцов, оказавшихся в ловушке.

В результате чрезвычайного происшествия на улице Столичной в поселке Кудрово, жители квартир на 10-м и 11-м этажах не могли выбраться. К счастью, их вовремя эвакуировали спасатели, однако двух человек все же пришлось госпитализировать в одну из больниц Всеволожска. Между тем, люди могли погибнуть без помощи пожарных.

На территории Ленобласти и Петербурга сейчас активно и плотно строятся высотные дома, в которых 15 и более этажей. Более того, квартиры на последних этажах пользуются популярностью — например, из-за красивых видов. Вот только свести к нулю риск пожаров в таких постройках, — как и любых других, — невозможно.

Так, 29 марта случился пожар на последнем этаже 18-этажного комплекса апартаментов по улице Салова, 61. Людям пришлось срочно эвакуироваться, не задумываясь о забытых вещах и теплой одежде: многие стояли у подъезда прямо в домашних тапочках и халатах. Боролись с огнем два отряда пожарных.

Аналогичный случай в октябре произошел на Петровском бульваре в Мурино. Находившихся в квартире-студии людей удалось спасти, но жильцы получили ожоги. Впоследствии этому случаю присвоили повышенный ранг – №1-БИС.

Gazeta.SPb поинтересовалась у МЧС России по Петербургу и Ленобласти, как действуют спасатели в новых реалиях: как эвакуируют людей, как проводят работы по тушению и правда ли, что в случае возгорания жители последних этажей высоток остаются почти без шансов на спасение?

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, полковник внутренний службы Андрей Литовка, сегодня этажи в так называемых домах повышенной этажности (то есть, выше 9 и ниже 25 этажей) отделяются отсеками, благодаря чему в случае возгорания дым остается «заперт» в отсеке, позволяя жителям верхних этажей спокойно эвакуироваться по основной или нездымляемой лестницам. Кроме того, каждый этаж высотных домов обеспечен пожарным краном, что заметно ускоряет локализацию и тушение огня.

Пожарные подразделения для спасения жильцов в высотках используют особенно длинные автолестницы и подъемники: так, в Приморском районе и Купчино есть даже лестница в 78 метров. В основном, правда, используются 50- и 30-метровые лестницы (для домов повышенной этажности, а также для зданий ниже девяти этажей). В экстренных случаях можно использовать и вертолёт К-32, оснащенный системой горизонтального тушения, но пока необходимости в его применении у петербургских пожарных, к счастью, не было.

Как подчеркнул глава пресс-службы регионального МЧС, главное, — чтобы за противопожарными мерами следили не только государственные структуры и управляющие компании, но и сами граждане. Не захламлять этажные отсеки, не оставлять включенными электроприборы, не проходить мимо неисправной противопожарной защиты и нарушений — эти простые, но эффективные правила действительно могут спасти не одну жизнь.