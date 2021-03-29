На улице Салова горят апартаменты в высотке — Gazeta.SPb.ru публикует видео

Утро понедельника, 29 марта, началось для жильцов апартаментов во Фрунзенском районе с эвакуации: на последних этажах загорелась квартира.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.ru. Все случилось в доме №61 по улице Салова, рядом со станцией метро «Бухарестская». Там находится комплекс апартаментов VALO Hotel City. Сообщается, что возгорание произошло на 18-м этаже здания.

На месте происшествия работают экстренные службы, на данный момент к зданию подъехали две пожарные машины. Спасатели эвакуировали людей из дома, но многие все равно остаются внутри. На балконе последнего этажа, где горит квартира, находятся не менее трех человек.

Некоторые выбежали из дома, даже не успев одеться — люди стоят у дома в шортах и тапочках. «Все полуголые с мокрыми головами», — передает корреспондент.

О пострадавших информации нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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