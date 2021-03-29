На улице Салова горят апартаменты в высотке — Gazeta.SPb.ru публикует видео

На улице Салова горят апартаменты в высотке &#8212; Gazeta.SPb.ru публикует видео
Пожар в апартаментах на улице Салова. Фото: Gazeta.SPb.ru

Утро понедельника, 29 марта, началось для жильцов апартаментов во Фрунзенском районе с эвакуации: на последних этажах загорелась квартира.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.ru. Все случилось в доме №61 по улице Салова, рядом со станцией метро «Бухарестская». Там находится комплекс апартаментов VALO Hotel City. Сообщается, что возгорание произошло на 18-м этаже здания.

На месте происшествия работают экстренные службы, на данный момент к зданию подъехали две пожарные машины. Спасатели эвакуировали людей из дома, но многие все равно остаются внутри. На балконе последнего этажа, где горит квартира, находятся не менее трех человек.

Пожар в апартаментах на улице Салова. Фото: Gazeta.SPb.ru
Пожар в апартаментах на улице Салова. Фото: Gazeta.SPb.ru

Некоторые выбежали из дома, даже не успев одеться — люди стоят у дома в шортах и тапочках. «Все полуголые с мокрыми головами», — передает корреспондент.

О пострадавших информации нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной.

апартаменты новости СПб пожар улица Салова фрунзенский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Салова горят апартаменты в высотке — Gazeta.SPb.ru публикует видео
Обследование на коронавирус прошли еще почти 13 тысяч жителей Петербурга
Петербуржец открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной
В Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей
Пенсионер с проспекта Науки стал жертвой мошенников и лишился 3,5 млн рублей
После массовой драки в Парголово один человек попал в больницу
Снятие ограничений в России и режим ЧС в Европе – новое о COVID-19
Полиция искала наркотики в ночных клубах в центре Петербурга — видео