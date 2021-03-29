Петербуржец открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной

Петербуржец открыл стрельбу из ружья с балкона на Парашютной
Мужчину задержали и подозревают в хулиганстве. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции Приморского района доставили в отдел мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 27 марта жители Парашютной улицы вызвали полицию. Они сообщили, что кто-то открыл стрельбу у дома №61/4. Прибывшие на указанный адрес стражи порядка установили, что виновником происшествия стал 39-летний индивидуальный предприниматель. Из хулиганских побуждений он начал стрелять в воздух из своего охотничьего ружья. Разрешение на оружие у него имеется.

Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол. На месте были изъяты шесть патронов и 45 гильз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после массовой драки в Парголово один человек попал в больницу.

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