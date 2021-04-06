Петербургские депутаты хотят отвести в законе место под спорт и уроки в Интернете

Петербургские депутаты добрались до онлайн-тренировок и уроков в Интернете – парламентарии предлагают федеральную инициативу, которая на законодательном уровне закрепит понятие «дистанционного социального обслуживания». Предполагается, что изменения внесут в закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Суть законопроекта – ввести понятие новой формы социального обслуживания населения – дистанционной, которая может быть реализована, в том числе через Интернет.

Как пояснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, пандемия показала, насколько вошла интеграция цифровых технологий в жизнь. За это время востребованной стала не только удаленная работа и дистанционное обучение. Предоставлять по Сети стали даже медицинские консультации, социальные услуги, проводить занятия спортом, давать различные уроки и психологические сеансы.

Кроме того, Интернет позволяет проводить и групповые занятия, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями, поскольку дает им возможность коллективного «живого общения».

«Это останется в нашей жизни и после того как вирус уйдет. Мы уже сделали шаг вперед. Теперь крайне важно законодательно расставить все точки над «i»», 0 ответил Макаров.

Он уточнил, что в нижней палате российского парламента уже принят закон, отрегулировавший детали удаленной работы. Авторы законопроекта считают, что введение в федеральное законодательство новой формы социального обслуживания позволит привести эту работу к «единому знаменателю» на государственном уровне, детально прописать все нормы и правила.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в рамках заседания ЗакСа депутаты также планируют рассмотреть законопроект, который позволит временно отменить арендную плату для предпринимателей, которые занимаются, в том числе продажей газет и журналов в киосках рядом с транспортными узлами. Парламентарии считают, что снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса привело к значительным потерям в этой отрасли.