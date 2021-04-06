Аренда киосков, дистанционное обслуживание и льготный проезд интернов: петербургские депутаты готовятся к заседанию ЗакСа

В Петербурге в среду, 7 апреля, пройдет заседание Законодательного Собрания. В повестке – законопроекты, которые коснутся, в том числе арендной платы за газетно-журнальные киоски, дистанционного обслуживания и льготного проезда.

Ожидается, что в рамках заседания в Мариинском дворце 7 апреля с докладом выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов. Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, 2020-й год был непростым для всех секторов петербургской экономики. На долгий срок останавливалась работа ряда предприятий общественного питания, торговли и услуг. Многие из них оказались на грани закрытия. Доклад омбудсмена должен помочь оценить долгосрочный эффект принятых мер поддержки бизнеса.

Отметим, что одну из таких мер депутаты намерены обсудить в рамках заседания 7 апреля. В первом чтении будет представлен законопроект, который предлагает освободить от арендной платы за второй квартал прошлого года предпринимателей за объекты недвижимого имущества, находящего в собственности Санкт-Петербурга. Поддержку предоставят предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей газет и журналов, а также культурно-развлекательной продукций, аудио- и видеозаписями.

Проект устанавливает, что льготы смогут получить только те предприниматели, которые арендуют земельные участки, помещения или нестационарные объекты вблизи транспортных городских узлов. Как считают авторы законопроекта, эта категория предпринимателей нуждается в поддержке, поскольку снижение пассажиропотока из-за коронавируса привело к убыткам в отрасли.

Депутаты также предлагают изменить Социальный кодекс, исключив лиц, обучающихся по очной форме обучения по программам интернатуры в петербургских вузов, из списка тех, кто может претендовать на льготный проезд. Депутаты отмечают, что с 2017-го года таких лиц нет.

Парламентарии также рассмотрят инициативу о дистанционном обслуживании. Законопроект введет новое понятие. Речь идет о социальных услугах, которые могут предоставляться через Интернет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты отказались защищать парк Малиновка.