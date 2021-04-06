Петербургская таможня пресекла ввоз в город французского парфюма под видом очистительных фильтров

Петербургская таможня пресекла ввоз в город французского парфюма под видом очистительных фильтров
Таможня изъяла 419 килограмм товара. Фото: пресс-служба Петербургской таможни.

Петербургская таможня остановила незаконный ввоз партии парфюмерной продукции, которая по документам шла как «фильтры». Об этом сообщает пресс-служба Петербургской таможни.

На Южный таможенный пост Петербургской таможни из Литвы доставили товары упакованные в коробки.

По документам там находилась продукция по фильтрации и очистке воды и воздуха.

Однако таможенный досмотр показал, что 89 коробках отнюдь не водоочистители, а различная парфюмерно-косметическая продукция.

Общий вес незадекларированного груза составил 419 килограмм. На упаковках же указано, что товар производства Франции.

В отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.

Отмечается, что незаконно ввезенные товары были изъяты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 11 тонн саженцев не пропустила таможня Петербурга на пути из Словакии.

новости СПб таможня французский парфюм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургская таможня пресекла ввоз в город французского парфюма под видом ...
Исторические здания, заводы, земельные участки и даже тепломагистраль: что ...
Уголовное дело об убийстве возбудили после пожара в Хирвости
«Ленфильм» не возьмет «Артдокфест» из-за ремонта кафе и строгого ...
Синтетический или натуральный латекс в матрасах от ОК Матрас
За сутки на дорогах Петербурга произошло более 300 аварий
Медицинским работникам могут разрешить выход на досрочную пенсию
Петербургские депутаты хотят отвести в законе место под спорт и уроки в Интернете