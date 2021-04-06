Петербургская таможня пресекла ввоз в город французского парфюма под видом очистительных фильтров

Петербургская таможня остановила незаконный ввоз партии парфюмерной продукции, которая по документам шла как «фильтры». Об этом сообщает пресс-служба Петербургской таможни.
На Южный таможенный пост Петербургской таможни из Литвы доставили товары упакованные в коробки.
По документам там находилась продукция по фильтрации и очистке воды и воздуха.
Однако таможенный досмотр показал, что 89 коробках отнюдь не водоочистители, а различная парфюмерно-косметическая продукция.
Общий вес незадекларированного груза составил 419 килограмм. На упаковках же указано, что товар производства Франции.
В отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.
Отмечается, что незаконно ввезенные товары были изъяты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 11 тонн саженцев не пропустила таможня Петербурга на пути из Словакии.