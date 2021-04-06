7 апреля в домах Центрального района Петербурга из-за испытаний теплоносителя отключат горячую воду

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

В Северной столице в Центральном районе 7 апреля «Теплосеть Петербурга» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Температурные испытания обусловлены тем, что позволяют проверить работу компенсирующих устройств и выявить ветхие участки труб.

Во время работ температура теплоносителя находится не ниже 100°С и не выше 110°С. Такая диагностика возможна лишь в отопительный период времени.

Отмечается, что в это время жителям некоторых улиц центрального района ограничится подача горячей воды. Однако проблем с отоплением не будет.

В зону работ Центрального района попадут улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я Советские, Артиллерийская, Восстания, Гагаринская, Гангутская, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Захарьевская, Инженерная, Исполкомская, Кавалергардская, Караванная, Кирилловская, Кирочная, Конная, Короленко, Красного Текстильщика, Чайковского, Лафонская, Марата, Маяковского, Моисеенко, Моховая, Мытнинская, Некрасова, Новгородская, Одесская, Оружейника Федорова, Очаковская, Пестеля, Потемкинская, Пушкинская, Радищева, Рылеева, Смольного, Старорусская, Таврическая, Тверская, Тульская, Александра Невского, Фурштатская, Херсонская, Чехова, Шпалерная, Ярославская; проспекты Бакунина, Греческий, Лиговский, Литейный, Невский, Смольный, Суворовский, Чернышевского; переулки Басков, Виленский, Госпитальный, Гроднинский, Дегтярный, Калужский, Ковенский, Манежный, Мелитопольский, Митавский, Озерной, Кваренги, Ульяны Громовой, Перекупной, Саперный, Солдатский, Соляной, Ставропольский, Таврический, Фуражный; площади Лафонская, Преображенская, Растрелли и Старорусская; набережные Воскресенская и Синопская; Смольный проезд, территория сада им. Чернышевского Н.Г. и Некрасовский сад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице планируют минимизировать сроки отключения горячей воды. В десяти районах Петербурга летом она исчезнет на срок от одного до четырех дней.