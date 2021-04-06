Сроки летнего отключения горячей воды для некоторых петербуржцев сократят до 1-4 дней

Сроки летнего отключения горячей воды для некоторых петербуржцев сократят до 1-4 дней
Еще в 2 тыс. домов горячей воды не будет все две недели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге планируют минимизировать сроки отключения горячей воды. В десяти районах Петербурга летом она исчезнет на срок от одного до четырех дней.

Речь идет о Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах, где имеются необходимые резервные мощности для переключения потребителей.

Как сообщила пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», в соответствующий список вошли 5 990 зданий, или 63 % от всех зданий в зоне ответственности ТЭК. Для остальных горожан сроки планового отключения ГВС постараются минимизировать.

На 5-10 дней горячую воду отключат в 782 зданиях, на две недели — в 2 745. Это необходимо делать для проведения гидравлических испытаний и подготовки к новому отопительному сезону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об отключении воды и света в частном детсаду на Васильевском. По данному факту проводилась проверка.

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