Прокуратура разбирается, почему в частном детсаду на Васильевском отключили свет и воду

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Прокуратура проверяет, по какой причине частный детский сад на Васильевском острове остался без света и воды. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в ведомстве.
В учреждении уверяют, что у них нет задолженности по коммунальным услугам, поэтому сотрудники не понимают, в чем дело. Также они отмечают, что не получали никаких предупреждений. Известно, что отключение провели сотрудники ТСЖ «Шевченко, 4».
Подробности инцидента выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петро-Славянке после взрыва и пожара отключили газ. Под отключение попали 73 частных дома.