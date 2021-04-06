Андрей Кончаловский снял свою картину «Дорогие товарищи!» с премии «Белый слон» из-за политизации

Режиссер Андрей Кончаловский уберет свой фильм «Дорогие товарищи!», номинированный в прошлом году на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за вовлечения его в политическую деятельность. Об этом он сообщил в открытом письме, которое опубликовано в социальной сети Facebook.
При этом, председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен рассказал «Открытым медиа», что кинопремия не будет снимать фильм.
Также Кончаловский сравнил сложившуюся ситуацию с его картиной со статьей в газете, которая бы получила литературную премию.
«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства», — заявил режиссер.
Напомним, что кинофильм «Дорогие товарищи!» был выдвинут на премию в шести номинациях.
«Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества»,— заключил режиссер.
Отметим, что председатель экспертного совета кинопремии объяснил, что организация рассматривает все без исключения картины, которые вышли в прокат в прошлом году.
В связи с этим «Дорогие товарищи!» как были в номинации, так и останутся.
Матизен заметил, что подобные инциденты уже случались и при всем уважении к именитому режиссеру снимать фильм никто не будет.
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