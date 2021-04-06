В Словакии пока что не готовы подтвердить безопасность вакцины «Спутник V»

Первая партия российского препарата поступила в страну еще 1 марта, но она до сих пор не используется.

Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в Словакии роль фармацевтического регулятора пока не готов выдать разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.

Эксперты отмечают, что у них нет достаточного количества доказательств безопасности препарата, поэтому он пока не будет использоваться. Тем временем первая партия вакцины поступила в Словакию 1 марта.

Напоминаем, что из-за российской вакцины в отставку ушел премьер страны Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи, которые настаивали на выдаче разрешения на использование в республике «Спутника V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом. Попова заявила, что ситуация нестабильная и пока рано снимать все ограничения.