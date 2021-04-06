В России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом

Попова заявила, что ситуация нестабильная и пока рано снимать все ограничения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о нестабильной эпидемиологической обстановке в России. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что в последнее время наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, но темп замедлился. Если раньше заболеваемость падала на 10-12%, то сейчас максимум на 3%. В связи с этим, заявила Попова, необходимо и дальше соблюдать меры предосторожности и с умом снимать введенные ограничения.

Попова добавила, что самая высокая заболеваемость в Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, республике Карелия и Калмыкия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли почти 30 тысяч доз вакцины «Спутник V». Глава Петербурга отметил, что сам прошел полную вакцинации от ковид-19 и чувствует себя хорошо.