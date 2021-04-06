В Петербурге планируют провести «Бессмертный полк», несмотря на пандемию

Шествие должно пройти 9 мая по Невскому проспекту.

Руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев рассказал, что акция должна состояться 9 мая в три часа дня. Шествие пройдет, несмотря на пандемию, уверяет он, пишет Piter.TV.

Известно, что участники акции соберутся у площади Восстания, чтобы пройтись с портретами участников Великой Отечественной войны по Невскому проспекту. Пока что непонятно, будет ли проводится «Бессмертный полк» с какими-либо ограничениями, но тех, кто приболеет, просят оставаться дома и поберечь свое здоровье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что один из создателей «Бессмертного полка» получил перелом на несогласованной акции в Петербурге.