В Петербурге успели спасти 162 человека, вышедших на лед

Сотрудникам МЧС приходилось помогать тем, кто, несмотря на запрет, выходил на лед.

В Санкт-Петербурге за время холодов на водоемах спасли 162 человека. Это люди, которые позабыли о запрете выхода на лед, и отправлялись, несмотря ни на что, рыбачить или гулять по поверхности воды. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что всего спасатели выезжали на вызов за несколько месяцев 2,4 тысячи раз. Напоминаем, что в городе действует запрет выхода на лед – он актуален с 16 января по 15 апреля. Тем, кто нарушает правило, выписывают штраф в размере пяти тысяч рублей. За сезон успели составить 127 протоколов об административных нарушениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти перестали взрывать лед. Все необходимые работы были завершены – реки готовы к паводкоопасному периоду.