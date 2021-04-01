В Ленобласти перестали взрывать лед

В Ленобласти перестали взрывать лед
Работы по взрыву льда завершены. Фото: скриншот Instagram

Все необходимые работы были завершены – реки готовы к паводкоопасному периоду.

В Ленинградской области сегодня, 1 апреля, завершились ледовзрывные работы. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона в Instagram-аккаунте.

Известно, что специалисты успели подорвать около 12 тысяч квадратных метров ледовых полей. Чтобы осуществить это, пришлось использовать 726 килограммов взрывчатых веществ. Благодаря этому реки Ленобласти готовы к паводкоопасному периоду.

Напоминаем, что работы проводились с 25 марта. Ото льда освободили место впадения реки Сясь в Ладожское озеро, на Свирской губе Ладоги, в устье реки Свирь, на местах впадения реки Паша и реки Оять в Свирь и в районе моста трассы Кола.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге в апреле.

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