В Ленобласти перестали взрывать лед

Все необходимые работы были завершены – реки готовы к паводкоопасному периоду.

В Ленинградской области сегодня, 1 апреля, завершились ледовзрывные работы. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона в Instagram-аккаунте.

Известно, что специалисты успели подорвать около 12 тысяч квадратных метров ледовых полей. Чтобы осуществить это, пришлось использовать 726 килограммов взрывчатых веществ. Благодаря этому реки Ленобласти готовы к паводкоопасному периоду.

Напоминаем, что работы проводились с 25 марта. Ото льда освободили место впадения реки Сясь в Ладожское озеро, на Свирской губе Ладоги, в устье реки Свирь, на местах впадения реки Паша и реки Оять в Свирь и в районе моста трассы Кола.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге в апреле.