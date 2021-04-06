Эксперт назвал продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении

При гипертонии важно соблюдать диету.
Эксперты рассказали, какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении. Об этом пишет Express. В первую очередь при высоком давлении нужно отказаться от вяленого мяса. Из-за высокого содержания соли оно может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, по возможности нужно снизить количество соли в своем рационе, так как они опасны для гипертоника.
Специалисты объясняют, что потребление соли нарушает баланс натрия в организме, это приводит к скапливанию жидкости и повышению кровяного давления.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали еще одну причину, почему болят зубы после употребления холодных продуктов. Известно, что практически все стоматологические заболевания сопровождаются денталгией- зубной болью.