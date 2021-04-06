Эксперт назвал продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении

Эксперт назвал продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении
Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

При гипертонии важно соблюдать диету.

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении. Об этом пишет Express. В первую очередь при высоком давлении нужно отказаться от вяленого мяса. Из-за высокого содержания соли оно может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, по возможности нужно снизить количество соли в своем рационе, так как они опасны для гипертоника.

Специалисты объясняют, что потребление соли нарушает баланс натрия в организме, это приводит к скапливанию жидкости и повышению кровяного давления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали еще одну причину, почему болят зубы после употребления холодных продуктов. Известно, что практически все стоматологические заболевания сопровождаются денталгией- зубной болью.

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