Президент Бразилии размышляет о регистрации вакцины «Спутник V»

Президент Бразилии размышляет о регистрации вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Политик созвонился с Путиным и обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару созвонились, чтобы обсудить сотрудничество двух стран – в том числе в сфере борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что Болсонару согласился подумать о регистрации российской вакцины от коронавируса. Также страна готова поставлять и производить препарат.

«Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказал, чего ожидает от выступления Путина перед Федеральным собранием.

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