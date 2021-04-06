Президент Бразилии размышляет о регистрации вакцины «Спутник V»

Политик созвонился с Путиным и обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару созвонились, чтобы обсудить сотрудничество двух стран – в том числе в сфере борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Известно, что Болсонару согласился подумать о регистрации российской вакцины от коронавируса. Также страна готова поставлять и производить препарат.
«Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей»,
— говорится в сообщении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказал, чего ожидает от выступления Путина перед Федеральным собранием.