Ученые рассказали о наличии нервного расстройства у трети переболевших коронавирусом

Американские ученые совместно с британскими коллегами пришли к выводу у трети переболевших коронавирусом остается нервное расстройство.

В эксперименте участвовали 236 тыс. человек. Их проверили на наличие 14 различных нервных или психических расстройств. Людей проверяли спустя шесть месяцев после того, как они вылечились от коронавируса, сообщает Lancet Psychiatry.

На основе проведённого эксперимента удалось установить, что переболевшие ковидом более подвержены появлению нарушений в мозговой деятельности, чем те, кто переболел другими заболеваниями, например гриппом.

Психическое здоровье ухудшилось у трети респондентов – к такому выводу пришли ученых. Чаще наблюдалось тревожное расстройство — 17% и аффективное расстройство с показателем в 14%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что каждый пятый петербуржец жалуется на ухудшение памяти после того, как переболеет коронавирусом. Она отметила, что такое же количество пациентов обращаются за психологической помощью, так как у них появляются проблемы с ментальным здоровьем.