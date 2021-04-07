В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Европейской России

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать в Европейской России
Погода будет переменчивой. Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 8 апреля в центре европейской части России ожидается хмурая погода, однако уже на выходных выглянет солнце и придет тепло.

«… 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро», — сказал Вильфанд. По его словам, температура и днём, и ночью будет одинаковая.

По его прогнозу, 9 апреля начнется повышение давление и будет заметной разница температур. Такая погода будет характерна для центра Европейской России.

Как рассказал синоптик, 10 апреля температура воздуха ожидается на уровне 10-13 градусов днем, а 11 апреля в ночное время суток будет около нуля, а днём потеплеет до 15 градусов.

«Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — отметил Вильфанд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что синоптики Гидрометцентра поделились с петербуржцами прогнозом погоды на лето 2021 года. Средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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