После смертельного ДТП на Пушкинском шоссе проводится проверка

После смертельного ДТП на Пушкинском шоссе проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка. Фото: Pixabay

Во вторник, 6 апреля на Пушкинском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

По предварительной информации, в 22:41 на 6 км Пушкинского шоссе мужчина 2002 года рождения, находясь за рулем микроавтобус сбил мужчину. Личность погибшего устанавливается, на вид ему 50 лет.

Он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вечером 6 апреля на Туристской улице напротив дома 31 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин.

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