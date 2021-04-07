Петербуржцу грозит до двух лет тюрьмы за сокрытие арестованной Audi Q5

Петербуржцу грозит до двух лет тюрьмы за сокрытие арестованной Audi Q5
Максимальное наказание за данные незаконные действия, предусмотренное ст.312 УК РФ, лишение свободы на срок до 2-х лет. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Перед судом предстанет петербуржец, одолживший у знакомого 2 млн рублей и скрывший арестованный автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. В рамках исполнительного производства о взыскании более 2 млн рублей с петербуржца в пользу другого жителя было вынесено постановление о наложении ареста на Audi Q5 должника. Транспорт оставили должнику на ответственное хранение.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по Петербургу, позже выяснилось, что мужчина незаконно переместил иномарку в неустановленное место. Предъявить машину он отказался.

Дело возбудили по факту незаконного действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. Материалы направлены прокурору Выборгского района города, после чего будут переданы в суд.

Горожанину может грозить до 2-х лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за сокрытие самовольной перепланировки жилья.

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