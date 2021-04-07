Петербуржцу грозит до двух лет тюрьмы за сокрытие арестованной Audi Q5

Максимальное наказание за данные незаконные действия, предусмотренное ст.312 УК РФ, лишение свободы на срок до 2-х лет. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Максимальное наказание за данные незаконные действия, предусмотренное ст.312 УК РФ, лишение свободы на срок до 2-х лет. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Перед судом предстанет петербуржец, одолживший у знакомого 2 млн рублей и скрывший арестованный автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. В рамках исполнительного производства о взыскании более 2 млн рублей с петербуржца в пользу другого жителя было вынесено постановление о наложении ареста на Audi Q5 должника. Транспорт оставили должнику на ответственное хранение.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по Петербургу, позже выяснилось, что мужчина незаконно переместил иномарку в неустановленное место. Предъявить машину он отказался.

Дело возбудили по факту незаконного действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. Материалы направлены прокурору Выборгского района города, после чего будут переданы в суд.

Горожанину может грозить до 2-х лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за сокрытие самовольной перепланировки жилья.