В Ленобласти еще 92 человека подхватили коронавирус

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Оперштабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 40523 случая заражения коронавирусом. Вылечиться смогли 37416 человек.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 705 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено заболевших.

С начала пандемии в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.