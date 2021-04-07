В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия

В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия. Фото: скрин группы "Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра"

В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия. Фото: скрин группы "Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра"

В Благовещения Богородицы и день рождения Александро-Невской лавры в Благовещенской церкви состоялась первая за 88 лет литургия.

Богослужение провёл Кронштадтский Назарий, передаёт «Интерфакс». Он думает, что возвращение лавре 2 этажа Благовещенской церкви справедливо.

Епископ добавил, что лавра будет благоустроена по заведённому в храме порядку, а пока украсили церковь для проведения службы.

— Первая литургия — обнаружение благодати божией, чтобы храм ожил. — сказал Назарий. — Слава тебе, Господи, слава тебе! Сегодня Господь сподобил помолиться и причаститься в исторический день.. с великим праздником православные — пишет участник группы «ВКонтакте» в комментарии с постом с Благовещеньем.

1 этаж Благовещенской — Александро-Невской церкви после революции 1917 года был передан Музею городской скульптуры, а 2 этаж в 1935 году разделили на отдельные помещения, но позже его также занял музей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Любовь Соболь сходила в церковь, несмотря на домашний арест.