Чистосердечное признание и увольнение: новые подробности в деле нефролога-убийцы в Петербурге

Должность главного нефролога Северной столицы больше не принадлежит Александру Земченкову. Врача, напомним, обвиняют в убийстве жены, гинеколога Ирины Земченковой, якобы без вести пропавшей десять лет назад.

Комитет по здравоохранению Петербурга с 6 апреля ищет замену главному внештатному специалисту-нефрологу. Отметим, что врач, в данный момент находящийся под следствием, покинул должность, написав заявление об уходе по собственному желанию. При этом пост главы нефрологического центра города на Неве по-прежнему остается за ним.

В тот же день адвокат Земченкова, Сейран Арутюнян, сделал важное заявление, уточнив, что его подопечный совершил чистосердечное признание по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Предполагалось, что врачу вменят преступление по статье 105 УК РФ (Убийство). Нефролог, однако, рассказал, что во время ссоры случайно толкнул Ирину, она упала, ударилась и перестала дышать. Испугавшись, Земченков решил скрыть следы преступления, расчленил тело супруги и разложил по мусорным бакам в округе.

На следующий день, дабы отвести от себя подозрения, Александр первым забил тревогу. Он принимал участие в поисках жены, даже приходил на программу «Жди меня». Спустя время, правда, врач женился на другой женщине, которая по слухам была его любовницей задолго до убийства Ирины.

И все же в этом деле остается много неясного. Например, как Земченкову удалось вынести труп незамеченным, действительно ли врач мог пойти на такое серьезное преступление (в чем сомневаются его семья и некоторые коллеги), какими мотивами руководствовался доктор, скрывая происшествие больше десяти лет, а также что заставило его признаться в содеянном.

Сейчас Земченков находится под стражей. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 27 апреля.