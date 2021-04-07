В Петербурге проводят доследственную проверку по факту травмы позвоночника 6-летнего ребенка на игровом квесте

В Петербурге проводят доследственную проверку по факту травмы позвоночника 6-летнего ребенка на игровом квесте
Ребенок получил травму позвоночника. Фото: pixabay

В Петербурге проводится доследственная проверка по поводу травмирования 6-летнего мальчика. Об этом сообщает главное следственное управление по Петербургу.

В Северной столице в Центральном районе 23 февраля текущего года 6-летний мальчик получил травмы позвоночника.

Следственный комитет по Петербургу проводит доследственную проверку по этому инциденту.

Известно, что травмы ребенок получил во время игрового квеста.

На данный момент органы выполняют необходимые меры, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что после получения результатов этой проверки следствие примет решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи города Кингисепп Ленинградской области возбудили уголовное дело после ранения 10-летнего ребенка, игравшего на детской площадке.

новости СПб пострадал ребенок следком Центральный район


 

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