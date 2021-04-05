Игровая зона как место для беспредела: в Кингисеппе ребенка ранили в шею на детской площадке и другие случаи в Петербурге и Ленобласти

Следователи города Кингисепп Ленинградской области возбудили уголовное дело после ранения 10-летнего ребенка, игравшего на детской площадке.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля. По информации правоохранительных органов, хулиган находился неподалеку от детской площадки, когда там играли дети. В определённый момент злоумышленник вытащил некое оружие, — устройство, которое он использовал в данном качестве, не установлено, — и выстрелил в сторону детей, зная, что они могут пострадать.

В результате травму в области шеи получил 10-летний школьник. Сейчас он находится в больнице, врачи утверждают, что угрозы для его жизни нет. В отношении стрелка завели уголовное дело по статье хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ст. 213 УК РФ), но преступника пока не нашли.

Казалось бы, детская площадка по понятным причинам должна быть одним из самых безопасных объектов городской среды. Увы, в Петербурге криминальные случаи на игровых зонах — не редкость.

К примеру, в декабре прошлого года полицейские расследовали конфликт на детской площадке во дворе одного из домов по Измайловскому проспекту, когда трое мужчин напали на семью с двумя детьми. Согласно материалам уголовного дела, сначала злоумышленники приставали к 14-летней девочке и её подругам, обзываясь и таская их за одежду. Уже после, ища защиты, школьница позвонила старшей сестре и родителям.

По итогам разборок пострадали все участники. Как рассказывает старшая сестра девочки, Виктория, хулиганы били «маму железной трубой, папа уже сидел на коленях. У него сломан нос, сидел и истекал кровью». После избиения врачи также диагностировали у матери закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Истории, естественно, придали максимальную огласку, — вероятно, поэтому Виктории стали приходить анонимные угрозы в социальных сетях с призывами забрать из полиции заявление, которое сразу же написал отец. Мотивы преступников, пристававших к несовершеннолетним и затеявших массовую драку, пока так и не выяснены.

Кроме того, в декабре 2020-го на детской площадке на проспекте Просвещения 36-летний уроженец Узбекистана сломал руку 11-летнему мальчику, который обидел его сына. Дети, по версии следствия, начали драться, и мужчина, разнимая их, слишком сильно оттолкнул школьника, в результате чего ребенок упал и сломал правое предплечье. Теперь петербуржцу вменяют статью об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Игровые зоны также нередко становятся местом трагических происшествий. Совсем недавно, 14 февраля, в Колпино на одной из детских площадок нашли труп 14-летней девочки, отличницы из благополучной семьи. Школьница ушла из дома около пяти утра без верхней одежды — долгие поиски оказались безрезультатными, но позже тело подростка случайно обнаружил сосед.

А неделей ранее, 27 марта, на детской площадке на Купчинской улице нашли труп мужчины. Странность ситуации заключалась в том, что дети и родители долгое время находились в игровой зоне как ни в чем не бывало, не заметив умершего.