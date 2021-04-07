В Карелии поймали подозреваемого в убийстве мужчины у гостиницы «Пулковская»

Ему пока что не предъявили обвинение, этот вопрос решается.

В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном в Санкт-Петербурге сегодня днем, 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

Инцидент произошел у гостиницы «Пулковская» на площади Победы. Там по непонятной причине один мужчина пырнул ножом двоих горожан – 41-летнего гражданина и его отца. Один из пострадавших умер, а второй находится в тяжелом состоянии в больнице. После происшествия преступник скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали в Карелии. Им оказался 46-летний мужчина, имевший уже проблемы с законом. В скором времени его доставят в Петербург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе Петербурга неизвестный в медицинской маске и с пистолетом ограбил банк.